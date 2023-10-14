حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة وحتى هذه الأثناء وصل إلى 1900 بينهم 614 طفلا و370 سيدة والجرحى إلى 7696 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 05:36

حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة وحتى هذه الأثناء وصل إلى 1900 بينهم 614 طفلا و370 سيدة والجرحى إلى 7696

منذ 1 ساعة 14 October، 2023
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