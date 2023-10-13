وقفة في مخيم الجليل ببعلبك دعما لغزة والمقاومة وتنديدا بجرائم العدو الاسرائيلي

إزاء الانتصارات التي تحققها المقاومة الفلسطينية ودعما للشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية وما ترتكبه من مجازر بحق أمتنا، أقامت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في البقاع ولجان العمل في المخيمات مسيرة جماهيرية بعد صلاة الجمعة مباشر في مخيم الجليل – بعلبك.

انطلقت المسيرة من امام مسجد بلال بن رباح تتقدمها الفرق الكشافية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية وحشد من أبناء مخيم الجليل وأهالي بعلبك حيث جابت المسيرة شوارع المخيم وصولا الى مدخله حيث ألقيت كلمات لكل من الشيخ تامر حمزة عن حزب الله وكلمة فلسطين ألقاها فراس الحاج.

وقال الشيخ حمزة “من بعلبك المقاومة بعلبك خزان المقاومة نقول لغزة هاشم ولاهالي غزة السلام عليكم ايها المجاهدون السلام على شهداء غزة وكل فلسطين”، وتابع “منذ ٧٥ عاما واسرائيل ومن ورائها امريكا والغرب جاؤوا الى ارضنا الى فلسطين لاحتلالها وعمدوا فيها بالقتل والتشريد وزج شبابنا بالسجن”.

واضاف الشيخ حمزة “أتوجه بكلمة للمجاهدين في كل فلسطين اينما حللتم”، وتابع “اليوم المشهد تغير والصورة تغيرت فشبابنا في المقاومة في جميع الفصائل انما بدأوا برسالة جديدة الا وهي ان اسرائيل بدأت تسقط وهذا اول غيث”، وقال “يا أيها الصهاينة ان سيد المقاومة قد نصحكم ان تحزموا امتعتكم وان ترحلوا عن فلسطين لانه سيأتي زمان لن تستطيعوا ان تخلصوا بأولادكم وبأثاثكم.

أما كلمة “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” في البقاع ألقاها أمين سر فصائل منظمة التحرير في البقاع فراس الحج حيث قال إن “يوم ٧ تشرين هو يوم النصر العزيز والمؤزر يوم غزة يوم القدس والضفة والمقاومة وكل أحرار العالم”، وتابع “انها معركة الشعب الفلسطيني كما هي معركة الامة العربية والاسلامية انه يوم عز وانتصار يوم من أيام الثورة الفلسطينية”، ولفت الى ان “اليوم غزة تخوض معركة ضد قوى الاستكبار العالمي وضد الدول الغربية التي انحازت الى جانب اسرائيل”.

المصدر: بريد الموقع