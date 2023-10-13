‫الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية  ‫المحتلة منذ السبت الماضي إلى 36 شهيدا إضافة إلى 650 مصابا  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 09:40

‫الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية  ‫المحتلة منذ السبت الماضي إلى 36 شهيدا إضافة إلى 650 مصابا 

منذ 26 mins 13 October، 2023
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