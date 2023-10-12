كتائب القسام تقصف عسقلان وأسدود بعشرات الصواريخ وأبو عبيدة يكشف تفاصيل “طوفان الأقصى”

أعلنت كتائب القسام قصف عسقلان وأسدود بعشرات الصواريخ، ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

أبو عبيدة يكشف تفاصيل “طوفان الأقصى”

من جهته القى الناطق بإسم كتائب القسام أبو عبيدة، كلمة بشأن تطورات معركة “طوفان الأقصى”، اليوم الخميس، قال فيها: “فكرة معركة طوفان الأقصى بدأت من حيث انتهت معركة سيف القدس عام 2021”.

وأضاف أبو عبيدة، “كان هناك تصميم على أن تحقق معركة طوفان الأقصى أهدافها وعلى رأسها نصرة الأقصى والأسرى”.

وتابع، “قيادة المقاومة وعلى رأسها القسام عملت بلا كلل من أجل عملية طوفان الأقصى”.

وأردف أبو عبيدة، “درسنا كل ما يتعلق بمنطقة العمليات قبل تنفيذ معركة طوفان الأقصى، الخطط العملياتية اشتملت على خطة الدعم الناري التي هدفت إلى تأمين وصول القوات إلى فرقة غزة”.

وأشار إلى أن، “أطلقنا 3500 صاروخ وقذيفة مدفعية على فرقة غزة لتأمين وصول عناصر المقاومة إلى منطقة العمليات”.

ولفت إلى أن “حرصنا على تحقيق أقصى درجات السرية أثناء التخطيط لمعركة طوفان الأقصى”.

وتابع، “تم الهجوم على جميع مواقع فرقة غزة الـ 15 كما تم الهجوم على 10 نقاط تدخل عسكري، تم تطوير الهجوم نحو أهداف خارج فرقة غزة وتم تحقيق إنجاز عملياتي وعسكري غير مسبوق”.

وإستكمل أبو عبيدة، “نؤكد على جهوزيتنا الدفاعية وبنيتنا القتالية وتسليحنا يمكننا من القتال الفعال ضد إسرائيل، ولدينا من الأوراق التي ستكون ثمنا لحرية الأسرى”.

الجيش الصهيوني: قصفنا غزة جوا بـ6 آلاف قنبلة

وقال متحدث باسم الجيش الصهيوني، إن”سلاح الجو أسقط نحو 6000 قنبلة تزن 4000 طن، قطاع غزة”.

وقال إن:” الهجمات الإسرائيلية ألحقت أضرارا جسيمة بأحياء مركزية شمالي غزة، زاعما بأنها استخدمت مناطق تجمع لمقاتلي كتائب القسام”.

المصدر: مواقع