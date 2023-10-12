الرئيسان الايراني والسوري يؤكدان موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني

بحث الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي هاتفياً مساء أمس الاربعاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسـطينية المحتلة.

وأكد الرئيسان موقفهما الداعم للشعب الفلسـطيني في مواجهته لما يتعرض له من جرائم، ومقـاومته المشروعة للدفاع عن قضيته العادلة واستعادة حقوقه المغتـصبة.

وشدد الرئيس الأسد على أن السياسات الصهيـونية هي التي تتسبب في سفك الدماء، مؤكداً ضرورة التحرك السريع على المستويين العربي والإسلامي لحماية الشعب الفلسـطيني لاسيما في قطاع غـزة، ووقف الغارات الإســرائيلية التي تستهدف الأطفال والنساء.

المصدر: الرئاسة السورية