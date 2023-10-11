جيش الاحتلال الصهيوني يعلن العثور على عدد كبير من جثث جنوده في مستوطنات “غلاف غزة” وان عدد القتلى بصفوفه بعملية “طوفان الأقصى” ارتفع إلى 189 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 11 2023 - 22:38

جيش الاحتلال الصهيوني يعلن العثور على عدد كبير من جثث جنوده في مستوطنات “غلاف غزة” وان عدد القتلى بصفوفه بعملية “طوفان الأقصى” ارتفع إلى 189

منذ 24 mins 11 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة