اندلاع مواجهات ضد قوات العدو الاسرائيلي في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 21:06

اندلاع مواجهات ضد قوات العدو الاسرائيلي في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة

منذ 44 mins 11 October، 2023
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