اعلام العدو: أكثر من 800 جندي ومستوطن مفقود حتى هذه اللحظة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 21:06

اعلام العدو: أكثر من 800 جندي ومستوطن مفقود حتى هذه اللحظة

منذ 35 mins 11 October، 2023
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