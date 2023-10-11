وزارة الصحة بغزة: استشهاد 1100 فلسطيني وإصابة أكثر من 5000 آخرين نتيجة العدوان الصهيوني على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 21:06

وزارة الصحة بغزة: استشهاد 1100 فلسطيني وإصابة أكثر من 5000 آخرين نتيجة العدوان الصهيوني على قطاع غزة

منذ 48 mins 11 October، 2023
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