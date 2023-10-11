بالفيديو | رعب في حيفا وهرب المستوطنين جراء سماع صفارات الانذار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 19:34

بالفيديو | رعب في حيفا وهرب المستوطنين جراء سماع صفارات الانذار

منذ 25 mins 11 October، 2023
رعب في حيفا
فلسطين - كيان العدو

أظهر مقطع حالة الذعر والخوف  في حيفا جراء سماع أصوات الإنذارات ودوي انفجار

المصدر: مواقع

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