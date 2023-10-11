الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تستهدف مركبة إسعاف شمال غزة مما أدى لاستشهاد 3 مسعفين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 15:00

الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تستهدف مركبة إسعاف شمال غزة مما أدى لاستشهاد 3 مسعفين

منذ 14 mins 11 October، 2023
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