حركة حماس: ندعو الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ‫لإلزام الإحتلال بفتح معبر رفح لتزويد القطاع باحتياجاته – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 14:58

حركة حماس: ندعو الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ‫لإلزام الإحتلال بفتح معبر رفح لتزويد القطاع باحتياجاته

منذ 17 mins 11 October، 2023
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