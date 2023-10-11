هآرتس العبرية: علينا دفع كل ثمن مطلوب لصفقة تبادل أسرى دون تأخير ودون مناورات خيالية أو تذاكي من الحكومة الأكثر تهورا في تاريخ إسرائيل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 15:00

هآرتس العبرية: علينا دفع كل ثمن مطلوب لصفقة تبادل أسرى دون تأخير ودون مناورات خيالية أو تذاكي من الحكومة الأكثر تهورا في تاريخ إسرائيل

منذ 31 mins 11 October، 2023
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