توقيع مذكّرة تنفيذيّة بين الطيران المدني اللبناني والعراقي بالقيام ب ٤٥ رحلة أسبوعية لكل من البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 13:28

توقيع مذكّرة تنفيذيّة بين الطيران المدني اللبناني والعراقي بالقيام ب ٤٥ رحلة أسبوعية لكل من البلدين

منذ 25 mins 11 October، 2023
لبنان

توقيع مذكّرة تنفيذيّة بين المديرية العامة للطيران المدني اللبناني و سلطة الطيران المدني العراقي بالقيام ب ٤٥ رحلة أسبوعية لكل من البلدين، يعتبر محطة إضافية مشرقة في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

 

 

المصدر: موقع المنار

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