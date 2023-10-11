توقيع مذكّرة تنفيذيّة بين الطيران المدني اللبناني والعراقي بالقيام ب ٤٥ رحلة أسبوعية لكل من البلدين

الطيران المدني في بيروت: عطل تقني أعاد طائرة تركية إلى أنطاليا

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت الدولي في بيان لها الأحد ان طائرة تركية عادت الى تركيا بُعيد دخولها الأجواء اللبنانية، وذلك بسبب عُطل تقني. وقال البيان “أثناء اقتراب الطائرة التابعة لشركة pegasus التركية رقم الرحلة 1826 قادمة من دلمان الى بيروت وفور دخولها الى الأجواء اللبنانية طلب ...