توقيع مذكّرة تنفيذيّة بين الطيران المدني اللبناني والعراقي بالقيام ب ٤٥ رحلة أسبوعية لكل من البلدين

توقيع مذكّرة تنفيذيّة بين المديرية العامة للطيران المدني اللبناني و سلطة الطيران المدني العراقي بالقيام ب ٤٥ رحلة أسبوعية لكل من البلدين، يعتبر محطة إضافية مشرقة في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
توقيع مذكّرة تنفيذيّة بين المديرية العامة للطيران المدني اللبناني و سلطة الطيران المدني العراقي بالقيام ب ٤٥ رحلة أسبوعية لكل من البلدين، يعتبر محطة إضافية مشرقة في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين pic.twitter.com/ADgiFjrkvM
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 11, 2023
المصدر: موقع المنار