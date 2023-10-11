الأمم المتحدة: 263 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من منازلهم  ‫في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 10:24

الأمم المتحدة: 263 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من منازلهم  ‫في قطاع غزة

منذ 45 mins 11 October، 2023
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