‫إعلام العدو: إصابة أربعة مبان بشكل مباشر في سديروت نتيجة  ‫القصف الصاروخي من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 10:24

‫إعلام العدو: إصابة أربعة مبان بشكل مباشر في سديروت نتيجة  ‫القصف الصاروخي من غزة

منذ 47 mins 11 October، 2023
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