عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 11 تشرين الأول 2023

العناوين

البناء:

– بايدن يستنفر إمكانات أميركا إلى جانب كيان الاحتلال.. والحاملة فورد وصلت المنطقة

– نتنياهو يملأ الانتظار بالقتل والدمار والحصار في غزة… وأسئلة عن المعارضة والجيش ولبنان

– العمليات الفلسطينية عبر الحدود تعقبها الحشود… وحزب الله يدمّر ملالة في أفيفيم… وطوفان في عمان

الأخبار:

– حرب أميركا

– قيادة واشنطن سياسية وأمنية وعسكرية

– إسرائيل تقود معركة محو العار

– حزب الله يضرب من جديد: لسنا حرس حدود

اللواء:

– إسرائيل تلعب بنار الشرق الأوسط: 400 ألف جندي لاجتياح غزة!

– تضارب بالمواقف الأميركية وبلينكن إلى إسرائيل.. و«حماس» تطلق نفير الدعم الجمعة

– «مناوشات الجنوب»: إعلان الحرب رهن توسُّع المواجهات في الإقليم

الجمهورية:

– جبهة الجنوب مفتاحها غزة

– الحرب مستمرّة .. القتلى بالآلاف

– غزة- أوكرانيا- كاراباخ: عند تغيير الدول…

الديار:

– “طوفان” 7 تشرين خلطَ الأوراق السياسية… المنطقة مقبلة على تحولات كبرى

– قصفٌ مدفعي اسرائيلي ليلاً على الحدود… والمقاومة تدمِّر ملالة بصاروخين موجّهين

– الاحتلال الى حرب شاملة على غزة و«القسّام» تدك عسقلان وتل أبيب…

النهار:

– إسرائيل تستعد لغزو بري لغزة من أجل تغيير الشرق الأوسط

– المواجهة إلى انفلات و”حماس” تتبنى صواريخ الجنوب

– الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل لن يؤثر على دعم واشنطن لأوكرانيا

نداء الوطن:

– قلق من انتشار النازحين السوريين في مناطق حدودية

– “الحزب” تبلّغ تحذيرات من فتح الجبهة والجنوب يتيم إلى مائدة الحكومة

– منصوري: بسبب عجز الموازنة خدمات عامة ستتوقف خلال أشهر

الاسرار

النهار:

– ألغى عدد من السفارات الأجنبية والعربية حفلات استقبال وإحياء أعيادها الوطنية التي كانت مقررة في بيروت هذا الأسبوع الى مواعيد لاحقة لم تحددها

– سُجّلت ربطاً بأحداث غزة والجنوب عمليات إيجار شقق مفروشة كثيفة في معظم المناطق من عائلات جنوبية تجنباً لأي تطورات في مناطقهم

– يقول وزير إن زميله جوني القرم يطالب دائماً بإنصاف وإعطاء زيادات للعاملين في شركتي الخليوي وأوجيرو، وإلا فانهم سيعلنون الإضراب، لكن الوزير لم يستجب لطلب زملائه بان يقدم للمجلس جدولا بمعدل رواتب العاملين في هذا القطاع ليتأكدوا من احقية المطالب او اللاعدالة التي تسود المؤسسات العامة في هذا المجال

اللواء:

– تكاد دولة كبرى، مع ارتياحها المؤكد للإنشغال الغربي والأميركي بحرب إسرائيل – حماس، كأنها غائبة عن مجريات هذه الحرب!

– يتصرف مرشح رئاسي، وكأنه هو الرئيس المقبل، طال الوقت أم قصر..

– عاد نازحون من بعض القرى المحاذية للشريط الحدودي إلى منازلهم، في حين تمضي غالبية القرى حياتها بصورة شبه عادية.

نداء الوطن:

– قامت شخصية مصرفية بتقليص نشاطاتها ودعمها لجمعيات في منطقتها وذلك بعدما علت صرخة الأهالي المنددة بتصرفات بعض المحسوبين على هذه الشخصية.

– يحاول مسؤول أمني بارز لعب دور الوساطة بين دولة خارجية وقوة لبنانية فاعلة في مسعى للجم التطورات العسكرية.

– يتجنّب مسؤول نقدي كبير الحديث عن الاتفاق مع صندوق النقد، وعندما يُسأل يراوغ وهو العارف ان فريقه السياسي لا يريد الاتفاق مع الصندوق

البناء:

– قال مصدر نيابي إن تبادل أدوار ومواقف لمسه المعنيون بين الموقفين الفرنسي والقطري وبعدما كان الفرنسي يمتدح حزب الله ودوره الإقليمي ويدعو لأهمية التوافق الرئاسي معه، بينما كان القطري يشكو من موقف حزب الله ويتهمه بربط لبنان بصراعات المنطقة، صار الفرنسي يبدي انزعاجاً من سعي حزب الله للدخول على خط حرب غزة، وانتقل القطري إلى الإشادة بأهمية دور حزب الله الإقليمي، خصوصاً الرهان عليه لنصرة غزة ويبدي انزعاجاً من الذين يرفضون قيام حزب الله بالدخول على خط الحرب في المنطقة.

– توقع مصدر دبلوماسي أن يتأخر وصول حاملة الطائرات الأميركية بضعة أيام لأن إعلان وصولها محرج لبنيامين نتنياهو لبدء عملية عسكرية برية في غزة بما يوحيه الوصول معنوياً من دعم، بينما لا يبدو أن جيش الاحتلال جاهز لبدء عملية عسكرية، ولا البيئة السياسية للكيان مهيأة لها، ولا جغرافيا المنطقة عسكرياً شمالاً وجنوباً مدروسة كفاية للتورط بها. وقد يمنح التأخر المزيد من الوقت للمزيد من الدراسات والترتيبات، رغم أن لا دور عسكرياً لحاملة الطائرات في الحرب

الجمهورية:

– لوحظ تنامي حركة نزوح المواطنين من مناطق جنوبية يوم أمس تحسباَ لتطورات عسكرية دراماتيكية

– يدور خلاف صامت بين وزير ومرجعيته الحزبية التي سمته ووجهت خطواته في وزارة دسمة

– انقطع البحث حول استحقاق حسّاس في كل الأوساط بانتظار التطورات الأمنية المقلقة في فلسطين والجنوب

المصدر: صحف