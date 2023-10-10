وزير الحرب الاسرائيلي: غزة لن تعود كما كانت ونتجه لهجوم شامل على القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 20:40

وزير الحرب الاسرائيلي: غزة لن تعود كما كانت ونتجه لهجوم شامل على القطاع

منذ 48 mins 10 October، 2023
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