المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا ملالة اسرائيلية في مستعمرة افيفيم بصاروخين موجهين وتم تدميرها بالكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 20:40

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا ملالة اسرائيلية في مستعمرة افيفيم بصاروخين موجهين وتم تدميرها بالكامل

منذ 30 mins 10 October، 2023
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