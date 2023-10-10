سرايا القدس: مقتل جنديين صهيونيين إضافيين إثر عملية التسلل التي نفذتها سرايا القدس خلف خطوط العدو شمال فلسطين المحتلة أمس الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 4 ضباط وجنود – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 20:40

سرايا القدس: مقتل جنديين صهيونيين إضافيين إثر عملية التسلل التي نفذتها سرايا القدس خلف خطوط العدو شمال فلسطين المحتلة أمس الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 4 ضباط وجنود

منذ 50 mins 10 October، 2023
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