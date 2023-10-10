اعلام العدو يتحدث عن اجتماع بين نتنياهو وبيني غانتس الليلة للدفع باتجاه تشكيل حكومة طوارئ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 20:38

اعلام العدو يتحدث عن اجتماع بين نتنياهو وبيني غانتس الليلة للدفع باتجاه تشكيل حكومة طوارئ

منذ 52 mins 10 October، 2023
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