‫سرايا القدس – كتيبة جنين: قررنا توسيع العمليات صوب نقاط  ‫وتمركزات جيش الاحتلال وليس أخرها محاولة إقتحام حاجز الجلمة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 05:22

‫سرايا القدس – كتيبة جنين: قررنا توسيع العمليات صوب نقاط  ‫وتمركزات جيش الاحتلال وليس أخرها محاولة إقتحام حاجز الجلمة 

منذ 1 ساعة 10 October، 2023
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