طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات عنيفة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 9 2023 - 07:52

طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات عنيفة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 14 mins 9 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة