‫إعلام العدو: التعليمات لسكان سديروت حتى الآن بعدم مغادرة  ‫المنازل لأن الجيش لم يتمكن من تخليص المدينة من المسلحين  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 11:08

‫إعلام العدو: التعليمات لسكان سديروت حتى الآن بعدم مغادرة  ‫المنازل لأن الجيش لم يتمكن من تخليص المدينة من المسلحين 

منذ 1 ساعة 8 October، 2023
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