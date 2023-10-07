وسائل إعلام عبرية: يجب قول الحقيقة أنه في نهاية الحرب سيكون هناك أعداد من القتلى لم يسبق لنا أن عرفناها – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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October 7 2023 - 13:16

وسائل إعلام عبرية: يجب قول الحقيقة أنه في نهاية الحرب سيكون هناك أعداد من القتلى لم يسبق لنا أن عرفناها

منذ 21 mins 7 October، 2023
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