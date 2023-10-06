الجيش اللبناني أنقذ مركبا كان يبحر من الشمال باتجاه قبرص

تمكنت بحرية الجيش اللبناني الجمعة من سحب مركب كان على متنه 125 وفلسطينيين اثنين، كان قد انطلق من مرفأ العبدة العكارية بإتجاه قبرص في رحلة غير شرعية وتعطل بهم قبالة جزيرة الرنكين وعلى متنه أطفال ونساء نقلهم الجيش اللبناني على متن زورق بحري بإتجاه مرفأ طرابلس والمهاجرون جميعا بخير.

وبالمناسبة، اتصل وزير الأشغال والنقل العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية بقائد الجيش العماد جوزيف عون، مثنيا على الجهود التي بذلها الجيش في إنقاذ المركب

وأعطى حمية توجيهاته لمدير مرفأ طرابلس احمد تامر بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية وتأمين كل ما يلزم للركاب الناجين ومد يد العون والمساعدة لجميع السوريين الذين تم انقاذهم لدى وصولهم الى مرفأ طرابلس.

المصدر: مراسل الموقع