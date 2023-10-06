الجيش اللبناني أنقذ مركبا كان يبحر من الشمال باتجاه قبرص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2023 - 18:38

الجيش اللبناني أنقذ مركبا كان يبحر من الشمال باتجاه قبرص

منذ 1 ساعة 6 October، 2023
بحرية الجيش اللبناني
لبنان

تمكنت بحرية الجيش اللبناني الجمعة من سحب مركب كان على متنه 125 وفلسطينيين اثنين، كان قد انطلق من مرفأ العبدة العكارية بإتجاه قبرص في رحلة غير شرعية وتعطل بهم قبالة جزيرة الرنكين وعلى متنه أطفال ونساء نقلهم الجيش اللبناني على متن زورق بحري بإتجاه مرفأ طرابلس والمهاجرون جميعا بخير.

بحرية الجيش اللبناني

وبالمناسبة، اتصل وزير الأشغال والنقل العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية بقائد الجيش العماد جوزيف عون، مثنيا على الجهود التي بذلها الجيش في إنقاذ المركب

وأعطى حمية توجيهاته لمدير مرفأ طرابلس احمد تامر بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية وتأمين كل ما يلزم للركاب الناجين ومد يد العون والمساعدة لجميع السوريين الذين تم انقاذهم لدى وصولهم الى مرفأ طرابلس.

المصدر: مراسل الموقع

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