الرئيس بري أبرق الى الرئيس الأسد معزياً: نجدد وقوفنا الى جانب سوريا في معركتها في مواجهة الإرهاب المتماهي مع المخططات الاسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2023 - 14:56

الرئيس بري أبرق الى الرئيس الأسد معزياً: نجدد وقوفنا الى جانب سوريا في معركتها في مواجهة الإرهاب المتماهي مع المخططات الاسرائيلية

منذ 2 ساعة 6 October، 2023
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