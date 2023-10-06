طقس لبنان خريفي مستقر يتحول الى متقلب ليل الاحد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة ويستمر حتى ليل الاحد حيث يتحول الى متقلب مع احتمال أمطار متفرقة ليل الاحد فجر الاثنين.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئياً الى غائم احيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل و رياح ناشطة احيانا مع ضباب على المرتفعات.

السبت:

غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وعلى الساحل و دون تعديل في الداخل كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات .

الأحد:

غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال و دون تعديل على الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

الإثنين:

غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الساحل و على الجبال و رياح ناشطة احيانا مع تساقط رذاذ فجر الاثنين في المناطق الشمالية. تتساقط امطار متفرقة ليل الاثنين/ صباح الثلاثاء خاصة في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و 30 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب تشكل الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية