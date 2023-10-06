عبداللهيان يجري اتصالا مع المقداد حول الهجوم الارهابي في حمص

أعرب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، عن تعاطفه مع شعب وحكومة هذا البلد، وأدان الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الخميس في سوريا والذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من العسكريين والمدنيين السوريين.

ومن جانب اخر قدم وزير الخارجية السوري توضيحات بشأن أبعاد الهجوم الإرهابي على حفل تخريج ضباط الجيش السوري في محافظة حمص.

واعتبر المقداد ان الجماعات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة تقف وراء مثل هذه الأعمال.

وشدد الطرفان في هذا الحوار على ضرورة الإرادة الجادة للمجتمع الدولي وتعاون دول المنطقة من أجل مكافحة حاسمة وفعالة لظاهرة الإرهاب الشريرة.