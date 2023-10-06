وزارة الصحة السورية: ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الارهابي في الكلية الحربية في حمص الى 89 شهيدا و277 جريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2023 - 10:42
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وزارة الصحة السورية: ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الارهابي في الكلية الحربية في حمص الى 89 شهيدا و277 جريحا
منذ 2 ساعة
6 October، 2023
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وزارة الصحة السورية
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