‫وزارة الصحة السورية: ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الارهابي  ‫في الكلية الحربية في حمص الى 89 شهيدا و277 جريحا  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2023 - 10:42

‫وزارة الصحة السورية: ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الارهابي  ‫في الكلية الحربية في حمص الى 89 شهيدا و277 جريحا 

منذ 2 ساعة 6 October، 2023
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