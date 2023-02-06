وزارة الصحة السورية: 430 قتيلاً و 1284 مصاباً في محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس جراء الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 15:18

وزارة الصحة السورية: 430 قتيلاً و 1284 مصاباً في محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس جراء الزلزال

منذ 34 mins 6 February، 2023
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