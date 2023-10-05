“الضمان الاجتماعي”: تأمين بدل علاج مرضى غسيل الكلى على رأس الأولويات

أعلن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” في لبنان في بيان له الخميس انه تم تحويل 46 مليار ل.ل. على حساب المستشفيات كمستحقات كبدل علاج مرضى غسيل الكلى.

وقال البيان “بعد أقل من 15 يوماً، استتبع هذا الإجراء بمثيل له مفاده تسديد دفعة مالية إضافية للمستشفيات قدّرت قيمتها بحوالي 50 مليار ل.ل. ليصبح مجموع ما تمّ تحويله خلال العام 2023 حوالي 212 مليار ل.ل”.

وأشار البيان الى ان “تأمين بدل علاج مرضى غسيل الكلى هو على رأس أولويّات الضمان ولطالما سعى لاتّخاذ كافّة التدابير اللازمة من أجل تغطيته بالكامل (بنسبة 100%)”، ووعد “بدراسة زيادة تعرفة بدل علاج غسيل الكلى كلما اقتضت الحاجة كي تبقى تعرفة الصندوق مساوية لكلفة العلاج الفعلية وبالتالي عدم تحميل المريض المضمون أيّة فروقات مالية.

وحذر البيان “كل مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين، أو يطالبهم بدفع فروقات مالية إضافية تحت أيّ مسمّى وبخاصّة بعد تلقّي إدارة الصندوق شكاوى عديدة بهذا الخصوص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام