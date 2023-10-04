الدفاع الروسية: إسقاط 31 مسيّرة أوكرانية وإغراق قوة إنزال أوكرانية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 31 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات بريانسك وبيلغورد وكورسك، والقضاء على قوة إنزال بحري أوكرانية شمال غربي البحر الأسود استهدفت القرم.

وقالت الوزارة في بيان لها “أسقطت أنظمة الدفاع الجوية الروسية 31 مسيرة أوكرانية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك جنوب غربي البلاد”.

وأضافت الوزارة أن “القوات الجوية الروسية أغرقت قوة إنزال بحري أوكرانية مكونة من زورق حربي عالي السرعة، ودرجات مائية سريعة شمال غربي البحر الأسود، حاولت التسلل إلى شبه جزيرة القرم الروسية”.

وكانت الوزارة قد أعلنت الثلاثاء إحباط اعتداء إرهابي أوكراني بصاروخ “نبتون” مضاد للسفن استهدف القرم.

المصدر: روسيا اليوم