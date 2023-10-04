عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الأربعاء 4-10-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الأربعاء 4-10-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

– روسيا – الغرب: الرقص على حافة الحرب

– أزمة النازحين ميقاتي وعون يمسكان بمفتاح الحل

-شركات جديدة تعرض الالتزام.. وأصحابها مقربون من “النواب الجدد”: النافعة مقفلة حتى إصدار “البدلات”

البناء

– واشنطن تدخل أزمة دستورية مع عزل رئيس مجلس النواب وبدء مسار عزل الرئيس بايدن

– الناطق بلسان الاتحاد الأوروبي: أوروبا لن تقبل بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم

– زيارة الموفد القطري مؤجلة بعد فشل الخيار الثالث… ولو بمقايضة سقوط فرنجية وعون

الجمهورية

– جمود داخلي وغموض خارجي

– جنبلاط: للحراك السلمي في جبل العرب

– شرف الدين يفجر غضب: أدعو لمحاكمة الحكومة

– المغزى الحقيقي لصفقة الترسيم البري

– التيار: لم نتراجع عن اللامركزية

اللواء

– مَن يُغرق لبنان بفوضى التشتُّت والفراغ!

– اشتباك نيابي مع مفوضية اللاجئين.. وجنبلاط لسلمية حراك السويداء

– عملية التطبيع السعودية – الإسرائيلية ومفاعيلها الإقليمية

– عملية التطبيع السعودية – الإسرائيلية ومفاعيلهها الاقليمية

الديار

المساعي الخارجية تسقط الواحد تلو الآخر… تشرين سائر رئاسياً نحو دروب مقفلة

باريس والرياض توافقان الدوحة على الخيار الثالث… ولا تحرك جدي لواشنطن

تداعيات النزوح الثاني تتفاقم في المناطق… إشكالات يومية تهدّد بانفجار أمني مرتقب

النهار

الاستنفار حيال النزوح… مواجهة أم ملء فراغ؟

مواصفات البلوك 9؟!

أميركا “شيطان” لكنه ليس الوحيد في العالم!

سمعة الجامعة وشروط استعادة دورها ووظيفتها؟

أسرار الصحف:

البناء

– قال مرجع قضائي إن وفاة زوجة المسؤول القواتي السابق الياس الحصروني بحادث على مسافة قريبة من تاريخ وفاته بحادث مشابه يدفع إلى تبني إحدى روايتين؛ إما أن الوفاة في الحالتين ليست حادثاً بل قتلٌ مدبرٌ، وهذا يعني أن القاتل أراد إخفاء أسرار قتل الزوج بقتل الزوجة فتذهب الشبهة إلى قريب ومن أهل البيت أو أن الحادثتين قضاء وقدر فلا اتهام ولا متّهم؛ وعلى القوات ورئيسها الاختيار.

– قال مرجع أمني في سورية إن القصف الاسرائيلي في منطقة دير الزور والبوكمال جاء دعماً لقوات قسد في وجه العشائر العربية، وقد استهدف مواقع لمقاتلي العشائر وبعض نقاط الخدمات اللوجستيّة لقواتها، وذلك لتفادي قيام الأميركيين بذلك. وهذا يؤكد ما سبق قوله عن وجود غرفة عمليات مشتركة بين قسد والأميركيين والإسرائيليين.

اللواء

– يشكو وسيط رئاسي من تبدُّل مفاجئ بالمواقف، لدرجة بات معها الوضع كما يقال: كلام الليل يمحوه النهار..

– بدأ التشويش على حاكمية مصرف لبنان الجديدة، من زاوية اعتماد منصة دولية لضبط سعر الصرف للدولار، تمهيداً لتوحيده..

الجمهورية

– نُقل عن مراجع ديبلوماسية ملاحظتها أن وفداً عربياً زار عاصمة عربية معنية بأزمة بلاده بمواكبة إعلامية وغادرها سراً.

– تبيّن للعديد من المدارس الرسمية أنّها عاجزة تمامًا عن الانطلاق بالعام الدراسي بسبب الضغط الهائل الذي تتسبّب به الأعداد غير المتوقعة للتلامذة السوريين.

– استغرب أحد المسؤولين الهروب من الحوار، وقال: أنا متأكّد من أن كل مَن رفض المبادرات الحوارية سيعض أصابعه ندماً.

المصدر: الصحف اللبنانية