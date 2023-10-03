“عروس الحمدانية” ودعت والدها بعد أمها وأخيها متأثرا بحروقه

ظهرت اليوم “عروس الحمدانية” وهي تودع والدها في نعشه، عقب التحاقه بأمها وأخيها متأثرا بحروق أصيب بها في حفل الزفاف الكارثي.

وظهرت العروس في حالة يرثى لها وفي انهيار تام، وهي تسير وراء نعش والدها، مرتدية السواد، وإلى جانبها زوجها وامرأة أخرى، وتبكي وتردد “يا ربي”، فيما حاولت سيدة تهدئتها.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بوفاة والدة وشقيق عروس قضاء الحمدانية في محافظة نينوى العراقية يوم الخميس متأثرين بإصابتهما في حريق الزفاف.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية العراقية إن سبب حريق “عرس الحمدانية” الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص، هو مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال في قاعة الاحتفال.

كما أعلنت اللجنة التحقيقية بشأن حريق الحمدانية في محافظة نينوى يوم الأحد، نتائج التحقيق الذي تضمن إعفاء مجموعة مسؤولين من مناصبهم.

وأوضح وزير الداخلية العراقي الفريق عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحافي أن “صاحب القاعة سحب جهاز مراقبة الكاميرات وهرب إلى إربيل، لكن القوات الأمنية قبضت عليه وأظهرت التسجيلات”، مشيرا الى ان “القاعة تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما أن الكحول المنتشرة فيها والبساط المستخدم في أرضيتها أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع، فضلا عن احتواء القاعة على عدد من الناس أكبر من طاقتها الاستيعابية”.

المصدر: روسيا اليوم