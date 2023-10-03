الإمام الخامنئي: بدرت الإساءة للقرآن الكريم من أحد الجهلاء ‫الحمقى وقامت إحدى الحكومات بدعمه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2023 - 13:02

الإمام الخامنئي: بدرت الإساءة للقرآن الكريم من أحد الجهلاء ‫الحمقى وقامت إحدى الحكومات بدعمه

منذ 1 ساعة 3 October، 2023
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