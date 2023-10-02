“الهيئة الصحية” أقامت يوميا صحيا مجانيا في سيروب والمية ومية بمناسبة المولد النبوي

نظمت “الهيئة الصحية الإسلامية” وجمعية “أطباء بدون حدود” الايرانية بالتعاون مع “لجنة دعم المقاومة” في فلسطين ولجان العمل في المخيمات الأحد يوما صحيا مجانيا تخصصيا في قاعة “مضافة آل كعوش” في مخيم المية ومية وفي منطقة سيروب لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف و”أسبوع الوحدة الإسلامية”، وبلغ عدد المستفيدين 324 مريضا.

ونوه كل من رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود ومسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، “بهذه الأنشطة الخدماتية التي تخفف عن كاهل الناس خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام