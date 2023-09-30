البرلمان الفرنسي يرفض تصويتا جديدا على حجب الثقة عن الحكومة

رفض البرلمان الفرنسي تصويتا، للمرة الثانية خلال عام، على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، طرحته كتلة اليسار المعارضة على مجلس النواب، حيث لم تحصل سوى على 193 صوتا من أصل 289 صوتا.

وقد طرحت المعارضة مذكرة حجب الثقة للتصويت بعد قرار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بتمرير مشروع قانون الميزانية في البرلمان دون تصويت.

وتنص الميزانية الجديدة على تخصيص أموال إضافية لقوات الأمن والإصلاحات البيئية.

وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد لجأت قبل أشهر قليلة إلى استخدام قانون 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون المالية العامة، دون تصويت البرلمان عليه.

وفي تموز/يوليو 2022، أخفقت المعارضة الفرنسية في سحب الثقة من الحكومة ورفض البرلمان اقتراحا في هذا الغرض قدمته قوى اليسار.

ويعد مشروع حجب الثقة على حكومة بورن هذه المرة الثامن عشر من نوعه خلال عام ونصف.

المصدر: وكالات