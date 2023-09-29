مزارعو العنب في لبنان يكثفون قطف محاصيلهم قبل وصول الشتاء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2023 - 20:28

مزارعو العنب في لبنان يكثفون قطف محاصيلهم قبل وصول الشتاء

منذ 1 ساعة 29 September، 2023
اقتصاد - صفحات منوعة

قبيل بدء تساقط الامطار يسارع مزارعو العنب لقطف محاصيلهم تمهيدا لبيعها في الاسواق.

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