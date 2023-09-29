جريحان بحادثي سير في الضنية شمال لبنان

جرح شخصان بحادثي سير وقعا الجمعة، الأول في بلدة كفرشلان، والآخر في بلدة سير في قضاء الضنية شمال لبنان.

وفي التفاصيل، أصيب شاب بجروح في رأسه وأنحاء متفرقة من جسده بعدما صدمته سيارة على الطريق العام بمحلة البياض في بلدة كفرشلان ـ الضنية، وقد عمل فريق إسعافي تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى “مركز العائلة الطبي” في زغرتا لتلقي العلاج اللازم.

وأما في بلدة سير ـ الضنية، فقد صدمت دراجة نارية طفلاً في الطريق العام بالبلدة، وأصابته بجروح ورضوض في رأسه وكاحله. وقد عملت عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مستشفى “دار الشفاء” في طرابلس للمعالجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام