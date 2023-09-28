الامام الخامنئي : الشهداء قدوة خالدة لنا جميعا وللأجيال من بعدنا

اصدر الامام السيد علي الخامنئي بیانا بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس ويوم تكريم الشهداء والمضحّين، واصفا الشهداء بالنجوم المرشدة، والقدوة الخالدة لنا جميعا وللأجيال القادمة، وبأن سلوكهم عبرة ودوافعهم حكمة نقتضي بها، وعلى ضرورة الاستماع الی رسالة الشهداء بشكل صحيح والعمل بها في خير الدنيا والآخرة.

بيان الامام الخامنئي اتى تزامنا مع مراسم إزالة الغبار عن قبور الشهداء ورشها بالعطر ونثر الورود عليها والتي ترعاها مؤسسة الشهيد في عموم ایران، وقد تلا ممثل الولي الفقيه في مؤسسة الشهيد حجة الإسلام والمسلمين “موسوي مقدم ” رسالة قائد الثورة الإسلامية في روضة الشهداء “جنة الزهراء” جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

وجاءت رسالة السيد علي الخامنئي بالمناسبة على الشكل التالي:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

أغتنم فرصة أيام الدفاع المقدس الخالدة لأوجه التحية للشهداء الأعزاء وأنحني اجلالا واكبارا لأرواحهم الطاهرة.

الشهداء هم النجوم المرشدة، والقدوة الخالدة لنا جميعا وللأجيال القادمة،وبأن سلوكهم عبرة ودوافعهم حكمة نقتضي بها، ويجب الاستماع الی رسالتهم بشكل صحيح والعمل بها في خير الدنيا والآخرة لتعم الفائدة في كل العصور والاجیال.

سلام الله واولياؤه على الشهداء الكرام.

المصدر: وكالة ارنا