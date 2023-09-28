قوى الامن أوقفت على حاجز ضهر البيدر شخصين لارتكابهما جرائم مختلفة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الخميس انه تم توقيف اثنين لحيازتهما ممنوعات على حاجز منطقة ضهر البيدر.

وقال البيان إنه “عند الساعة 20،00 من تاريخ 11/09/2023 أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي جيب نوع شيروكي لون اسود متجها من البقاع باتجاه بيروت بداخله المدعو: ح. ظ. (مواليد عام 1998، لبناني)، بتفتيشه، عثر بحوزته على: /52/ غ. من مادة الكوكايين /15/ غ. من مادة حشيشة الكيف، /0،5/ كغ. من مادة الماريجوانا /6/ حبات ترامادول، بندقية نوع كلاشنكوف، وجعبة عسكرية بداخلها /8/ مماشط”.

وتابع البيان انه “عند الساعة 23،00 من التاريخ عينه، اوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي المدعو: ح. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)، على متن دراجة آلية لون اسود واحمر، تبين أنها مسروقة من بيروت”، واضاف “تم توقيف المذكورَين وتسليمهما مع الجيب والمضبوطات الى مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام