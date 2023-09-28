كهرباء لبنان دعت جميع الإدارات العامة والمؤسساتِ العامة ومصالح المياه بوجوب الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء

ذكّرت مؤسسةُ كهرباءِ لبنانَ للمرةِ الأخيرة جميعَ الإداراتِ العامةِ والمؤسساتِ العامة ومصالحَ المياهِ وسواها من أشخاصِ القطاعِ العام كافة، في مختلفِ المناطق اللبنانية بوجوبِ الالتزامِ بتسديدِ فواتيرِ استهلاكِهم للكهرباء إلى مؤسسةِ كهرباء لبنان، وذلك نقداً Fresh Lebanese Liras (أي ليس بموجب حوالات صفرية) في حسابِ المؤسسةِ المفتوحِ لدى مصرفِ لبنانَ المركزي وفقاً لتوجيهاته.

ودعت كهرباءُ لبنانَ الاداراتِ والمؤسساتِ العامةَ الى تسويةِ أوضاعِها بهذا الشأن، وإلا سوف تُضطرُ مرغمةً، وفقاً للقوانينِ والأنظمةِ المرعيةِ الإجراء، إلى قطعِ التيارِ الكهربائي عن المتخلفينَ عن السدادِ من بينِها، اعتباراً من يومِ الثلاثاءِ الواقعِ فيه 24/10/2023 ضمناً”.

المصدر: بريد الموقع