مأساة حريق الحمدانية تلف العراق بالحزن

اعلن المرجعُ السيد علي السيستاني عن بالغِ الاسى والاسفِ لحادثِ الحريقِ المروّعِ الذي وقعَ في قضاء الحمدانية واسفر عن سقوطِ مئاتِ الضحايا والمصابين.

وقدم السيد السيستاني تعازيَه للعوائلِ المكلومةِ متضامنَا معها وسائلا الل ان يربطَ على قلوبهم بالصبر ويشملَ الضحايا بواسعِ رحمتِه ويمنَّ على المصابين بالشفاءِ العاجل. من جهة ثانية اعلن وزيرُ الداخليةِ العراقيُ عبد الأمير الشمري تشكيلَ لجنةِ تحقيقٍ لتحديدِ ملابساتِ حادثِ الحمدانية ولفتَ الى انَ الحريق َ كان بسببِ الألعابِ الناريةِ ما أدى إلى انهيارِ سقفِ المبنى على المواطنين.

المصدر: قناة المنار