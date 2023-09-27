بانوراما اليوم | الساحلي للمنار: هناك قرار غربي ضد لبنان وسوريا في ملف النازحين السوريين

أكد مسؤول ملف النازحين في حزب الله نوار الساحلي أن ما يربط لبنان وسوريا أكبر بكثير.

ولف الساحلي في حديث لبرنامج بانوراما اليوم إلى أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لديه مصالح في الخارج لذلك هو ينأى بنفسه عن ملف النازحين.

وأكد الساحلي أن الأوروبيين يعيدون النازحين إلى لبنان وسوريا، وهناك تلكؤ لدى الأجهزة أمام مرور الآلاف عبر الحدود.

وأكد الساحلي أن هناك قرار غربي ضد لبنان وسوريا في ملف النازحين السوريين.

وقال النائب السابق نوار الساحلي إنه لا يجب أن يأتي رئيس حكومة وهو رجل أعمال، ولا يجب أن يأتي وزير ولديه جنسية أخرى، مشيراً إلى أن الوضع في ملف النازحين لم يعد يحتمل.

وأشار الساحلي إلى أنه في لبنان، لأول مرة يجمع الكل على ملف النازحين، لذا يحب على الحكومة أن تتحرك.

وتحدث الساحلي عما بإمكان حزب الله أن يفعل في ملف النازحين السوريين.

المصدر: المنار