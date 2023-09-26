الكيان الصهيوني | فشل امني في ذروة تأهب قوات الاحتلال

بعد ارتفاع بنسبة 15 بالمئة من التحذيرات لوقوع هجمات خلال فترة “الأعياد اليهودية”، تواصل الشرطة الصهيونية حالة التأهب المضاعفة، التي ستتواصل حتى ما بعد “عيد العرش” (المظلة). وذكرت هيئة البث الرسمية “كان” أن الآلاف من عناصر الشرطة سيتنشرون في مدينة القدس، خصوصا في البلدة القديمة، وفي كل أماكن الترفيه في أنحاء البلاد، وستحدد الشرطة كيفية عملها بناء على سير الأمور.

ولكن وفي قمة التأهب استطاع لص ان يدخل الى غرفة امن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني وسرقة اغراض منه، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت “فشل أمني: اعتقال إسرائيلي 29 عاما من سكان كريات ملاخي عشية يوم الغفران لاقتحامه غرفة الأمن خارج مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع غزة في القدس وسرقة حقيبة منها، كما تم التحقيق معه بشبهة سرقة دراجة من أمام مبنى وزارة المالية”.

المصدر: اعلام العدو