البحرين تعلن مقتل ضابط وجندي بحرينيين في “التحالف” وجرح آخرين قرب الحدود اليمنية السعودية “بهجوم طائرة مسيّرة” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2023 - 23:12

البحرين تعلن مقتل ضابط وجندي بحرينيين في “التحالف” وجرح آخرين قرب الحدود اليمنية السعودية “بهجوم طائرة مسيّرة”

منذ 23 mins 25 September، 2023
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