قبلان قبلان: القاضي سهيل عبود يستمر بسياسة ازدواجية المعايير

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان “يستمر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في سياسة ازدواجية المعايير”.

وتابع قبلان الاثنين ‏أن “يتم تكليف قاضيين من طائفة معينة بمنصب قاضي التحقيق الأول في بيروت كونهما الأعلى درجة، لا مشكلة، لكن عندما جاء دور طائفة اخرى بتدبير مماثل في وضع مشابه، يرفض عبود عبر الرئيس الأول في بيروت القاضي حبيب رزق الله ويصران على تكليف قاض من طائفة اخرى(مع كل الإحترام للاشخاص) خلافا للقانون وخلافا لما جرى في بقية المحافظات كالبقاع مثلا…”، واضاف “‏ما رح نكون طائفيين، بس عيب هالقد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام