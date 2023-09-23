لندن ترفض التعليق على استخدام كييف صواريخ “ستورم شادو” في الهجوم على سيفاستبول

رفض نائب وزير الخارجية البريطاني، طارق أحمد، تأكيد أن أوكرانيا هاجمت مقر أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستبول في القرم بصواريخ “ستورم شادو” البريطانية.

وقال أحمد ردا على طلب للتعليق على المعلومات التي تفيد بأن أوكرانيا استهدفت مقر أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستبول في القرم بصواريخ “ستورم شادو”: “مثل أي دولة ذات سيادة، لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها. وبريطانيا تدعم أوكرانيا ذات السيادة”.

ولم يستجب أحمد لطلب التأكيد على استخدام مثل هذا النوع من الصواريخ.

وشنت القوات الأوكرانية، بعد ظهر الجمعة، هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستبول بجمهورية القرم.

وأفادت قناة “سكاي نيوز” نقلا عن مصدر في القوات الأوكرانية أن كييف استخدمت صواريخ “ستورم شادو” البريطانية لمهاجمة مقر أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستبول بجمهورية القرم الروسية.

المصدر: وكالات