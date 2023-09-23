لماذا لا يجب شحن الهاتف أثناء النوم؟

أصدرت شركة آبل تحذيراً صارخاً لمدمني الهواتف الذكية الذين ينامون وهم يحملون أجهزتهم أثناء توصيلها بالشاحن.

وفي دليل المستخدم عبر الإنترنت، يقول عملاق التكنولوجيا إنه يجب شحن أجهزة “آيفون” فقط في “منطقة جيدة التهوية” – أي على سطح طاولة مسطح وليس على لحاف سميك.

فأجهزة “آيفون” تسخن في أثناء شحنها، لذلك إذا لم يكن لهذه الحرارة مساحة للهروب، فمن المحتمل أن تتسبب في حروق أو حتى إشعال الحرائق.

وهذا هو السبب في أن إبقاء هاتف الشحن تحت وسادتك هو أحد أسوأ الأشياء التي يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية القيام بها.

ويقول عملاق التكنولوجيا: “قد يتسبب التلامس المستمر مع الأسطح الدافئة لفترات طويلة من الزمن في الشعور بعدم الراحة أو الإصابة”.

المصدر: روسيا اليوم